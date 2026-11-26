Kui räägime jäätmetest, keskendume sageli sellele, kuhu erinevad jäätmed panna. Tegelikult algab jäätmetekke vähendamine palju varem – uut toodet disainides, poes ostuotsuseid tehes, kodus toitu planeerides või hoopis otsustades, et uut asja pole vaja.
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TÖÖTUBA | Vähem jäätmeid ei tähenda rohkem vaeva, vaid targemaid valikuid
Jäätmete liigiti kogumine on oluline, kuid veelgi parem on, kui jäätmeid üldse ei teki. Kuidas seda teha nii, et võidaksid keskkond, rahakott ja kogukond? Neile küsimustele otsiti vastuseid oktoobris Hiiumaal toimunud Zero Waste Estonia töötoas.
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