Kooliõe roll lapse tervise jälgimisel ja toetamisel on väga suur. Koolis tehakse tervisekontrollid esimeses, kolmandas ja seitsmendas klassis. Suuri tervisemuresid ei ole Riina õpilastel avastanud, sest paljud probleemidest on tema sõnul juba varasemalt selgunud perearsti juures.
UUDISED
TERVISE HEAKS | Kärdla kooliõde Riina Hanikat: Mõnikord vajab laps kõige rohkem ärakuulamist
Kärdla Kooli kooliõde Riina Hanikat on 40 aastat andnud oma panuse, et hiidlaste tervis oleks hea. Ta jagas, milline on kooliõe roll, kuidas on vaktsineerimine ajas muutunud, ning andis soovitusi, kuidas sügisel lapse tervist hoida.
Viimased kuulutused
Ostan ajaloolisi kalapüügiõigusi. Kõik pakkumised on oodatud.
Tel 5804 4771
Veel lugemist:
GALERIID
Sõru muuseumis avatud näitusel saab näha 39 Eesti tuletorni, mis on kolme aastakümne jooksul jõudnud postmarkidele. Kõik need on joonistanud Eesti Meremuuseumi kunstnik Roman...
GALERIID
Pühapäeval, 20. septembril taaslavastati Partsi mõisa lähistel esimese maailmasõja välilahing „Kaks Wene soldatit Akmolini maalt“.
UUDISED
Üle 30 aasta kasutusel olnud Hiiumaa roheline märk kannab nüüd nime Hiiumaa Kohalik Kvaliteet. Nimevahetuse taga on uued Euroopa Liidu tarbijakaitsenõuded, kuid märgise sisu...
UUDISED
Seni Hiiumaa haigla nõukogusse kogukonna esindajana kuulunud Reili Rand pani ameti maha omal soovil ja isiklikel põhjustel.