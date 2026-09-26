TEATEJOOKS | Kakssada Hiiumaa koolinoort jooksis heategevuseks

Teatejooksuga toetatakse igal aastal Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse liikumisvõime kaotanud lapsi. Tänavu kogutakse annetusi lasteosakonda paigaldatava helisummutava vaikusekuubiku jaoks, kus noored patsiendid saavad pikkadest ravipäevadest puhata ja taastuda.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
GALERIID
Hiiumaa Motoklubi Insula Deserta tõmbas traditsiooniliselt septembrikuu viimasel laupäeval (26.09.) moto-hooajale joone alla ühise sõiduga mööda kaunist Hiiumaad.
GALERIID
Kolmapäeval lahvatanud tulekahju nullis Reheselja külas Karjaantsu talu pererahva ponnistused vana maja taastamisel. Talukohast loobuda pererahvas ei plaani, kuid enne tuleb elule jalad alla...
UUDISED
Kärdla lasteaia lapsed tähistasid spordinädalat rongkäiguga lasteaiast staadionile ja olümpiamängudega. Lapsed pidasid jooksuvõistlust ja osalesid erinevates liikumismängudes.
AJALUGU
Tänavu möödub Käina kiriku hävimisest teises maailmasõjas 85 aastat. Pühakoja varemeis on uue elu lootust.