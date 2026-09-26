TEATEJOOKS | Kakssada Hiiumaa koolinoort jooksis heategevuseks

Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma logopeedi (1 ametikoht) seoses tähtajalise lepingu lõppemisega. Tööleasumine 7. oktoober 2026. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 2. oktoober 2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa. Täiendav info tel 463 2125, 502 3058.