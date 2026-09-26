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TEATEJOOKS | Kakssada Hiiumaa koolinoort jooksis heategevuseks

Kolmapäeval kogunes Kärdla staadionile ligi 200 Hiiumaa koolinoort, et anda oma panus üle-eestilisse heategevuslikku Teatejooksu.

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Heategevuslik teatejooks Kärdla staadionil. | Foto: Tiina Koit

Teatejooksuga toetatakse igal aastal Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse liikumisvõime kaotanud lapsi. Tänavu kogutakse annetusi lasteosakonda paigaldatava helisummutava vaikusekuubiku jaoks, kus noored patsiendid saavad pikkadest ravipäevadest puhata ja taastuda.

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