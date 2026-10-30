TÄNAVAKÜSITLUS | Milline oli teie viimane filmielamus?

Ingrid
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ETV saade "Pealtnägija“ tutvustas hiidlase Tõnis Vanaselja eestvedamisel arendatavat superautot Kalana, mis on teadaolevalt kõige kiirem ja kallim sõiduk, mida Eestis toodetakse. Juba kavandatakse...
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Sõru sadamas asuva vanalaeva mootorpurjekas "Alari" laevakere mõõdistati digitaalselt nii seest kui väljast. Valminud 3D-mudelid jäädvustavad hävimisohus laeva praeguse seisukorra ning aitavad kavandada selle...
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Üheteistkümnes Kommijooks tõi Käinasse 858 väikest ja suurt liikumishuvilist, kes otsisid kontrollpunkte, nautisid sügisilma ja keda finišis ootas magus üllatus.