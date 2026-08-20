TAASISESEISVUMINE 35 | Rahulikult nagu Hiiumaal ikka

Augustikuu algus ajalehes Hiiumaa on rahulik. Kirjutatakse elust-olust, sekka mõni artikkel, mis annab aimu aegade muutumisest. Olgu selleks siis jalgpallikohtumine rootslastega, kristlik kontsert Kärdla lauluväljakul või arutelu selle üle, miks ei ole Nõukogude väljaku nime ära muudetud. Teada saab ka kolhoosnike murest, et turistid talluvad ära Soera talumuuseumist üle tee oleva hernepõllu.