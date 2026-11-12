SUURELE PEOLE | Hiiumaalt soovib laulu- ja tantsupeole 29 kollektiivi

2028. aastal toimuvale laulu- ja tantsupeole on Hiiumaalt registreerunud 29 kollektiivi. Neist kuus soovib osaleda laulupeol ning 23 tantsupeol, sealhulgas 11 tantsu- ja 12 võimlemisrühma. Peole pürgijate seas on nii esmakordseid osalejaid kui ka pärast vaheaega naasvaid kollektiive.