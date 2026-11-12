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SUURELE PEOLE | Hiiumaalt soovib laulu- ja tantsupeole 29 kollektiivi

2028. aastal toimuvale laulu- ja tantsupeole on Hiiumaalt registreerunud 29 kollektiivi. Neist kuus soovib osaleda laulupeol ning 23 tantsupeol, sealhulgas 11 tantsu- ja 12 võimlemisrühma. Peole pürgijate seas on nii esmakordseid osalejaid kui ka pärast vaheaega naasvaid kollektiive.
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Laulupidu 2025. | Foto: Eike Meresmaa

Eesti Rahvakultuuri Keskuse Hiiu maakonna rahvakultuurispetsialisti Helle-Mare Kõmmuse sõnul tegutseb Hiiumaal laulmise, tantsimise ja võimlemisega tegelevaid kollektiive rohkem kui peole registreerus. Kõik ei plaani osaleda või pole neil selleks võimalust, sest puudub sobiv peoliik või nõutav koosseis.

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