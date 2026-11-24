Üle Eesti on neljandat hooaega toimuva keskkonnaprogrammiga liitunud enam kui 400 lasteaia- ja kooligruppi.
UUDISED
ROHEJAHT | Hiiumaa noored koguvad vanaelektroonikat ja küünlaümbriseid
Hiiumaalt osalevad tänavu keskkonnaprogrammis Rohejaht Suuremõisa noortemaja ja Lauka Põhikool, et koguda kokku kodudes kasutult seisvad alumiiniumist küünlaümbrised, fooliumkaaned ja väikeelektroonika.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
PILTUUDIS
Veerand sajandit tagasi Ristnast merele saadetud pudelipost jõudis Soome Turu saarestikku, kus kohalik elanik leidis selle 19. novembril hirvejahil olles. Kirja saatmise kuupäev, 16....
UUDISED
Senitoimunud Kärdla Linna Seltsi (KLS) mõttelaborites on olnud vaatluse all linnaelu erinevad valdkonnad – teed ja tänavad, kraavid, üldplaneering, linnapark, keskväljak ning hõbemajandus –...
UUDISED
Tallinna loomaaia direktor Kaupo Heinma lahkub omal soovil ametist 10. jaanuaril. Loomaaia juhtimisprobleemide analüüs näitas, et asutuse juhtimiskorraldus ja meeskonnatöö vajavad olulisi muutusi.
ARVAMUS
Olen lugenud argumente ja arvamuslugusid, kus kiidetakse Kärdla uue kultuurikeskuse ehitamise plaani, kuid ma ei suuda seda mõtet lõpuni ära osta. Kärdlasse uue kultuurikeskuse...