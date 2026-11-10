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REPLIIK | Autosoodustus kehtigu juhi järgi

Rääkisin ükspäev hiidlasega (mida iganes teile ka pole räägitud, selline tegevus ei käi Saaremaal tegelikult paragrahvi alla).
Kalle Laanet. Riigikogu liige. | Foto: Renee Altrov

Saarlastel ja hiidlastel on suuresti ühed ja samad mured. Kui elad saarel, määravad sinu elu üsna palju need sõiduvahendid, millega üle mere pääseb. Lennupiletite hind on mõlemal saarel valus teema. Lennuk võib ju graafiku järgi lennata, aga kui pileti hind käib inimesele üle jõu, pole sellest ühendusest talle kuigi palju kasu. Hiidlastele teeb muret mandriühenduse töökindlus ja võimalus kasutada vajadusel varulaeva. Ka Sõru–Triigi ühendus peaks toimima nii, et inimesed saaksid sellele oma igapäevaelu korraldades kindlad olla. Ega saarlastelgi ole põhjust arvata, et laevade tehnilised probleemid või ilmast sõltuvad häired on ainult naabersaare mure.

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