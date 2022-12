Enam ei pea Hiiumaa parvlaevaliini jalgsireisijad laevapileti ostmiseks autode vahel põiklema, sest peale kuueaastast pausi on piletiautomaadid sadamates tagasi.

TS Laevad esitles iseteenindavat pileti­ostusüsteemi kui Hiiumaa liinil valmis saanud järjekordset arendusprojekti.

„Hiiumaale jalgsi ja rattaga reisijaid tuleb järjest juurde ning piletiost tavakassast on mõnevõrra ebamugav, eriti kui aega laeva väljumiseni napib,“ selgitas TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer.

„Nüüd on Rohuküla ja Heltermaa sadamahoonetes olemas iseteeninduskassad, kust saab osta pileti kiiresti ja mugavalt nii reisijale kui jalgrattale.“

Piletiautomaadid olid sadamahoonetes eelmise operaatori ajal, kuid koos üleveo­lepingu lõppemisega viis ettevõte need ära.

Heltermaa sadama direktor Riho Sõrmus tunnustas Hiiumaa liini teenindusjuhti

Moonika Terast, kes reisijate murest aru sai ja kelle algatusel piletiautomaadid paar päeva tagasi sadamahoonetesse paigaldati.

Vahepeal tuli jalgsi või jalgrattaga reisijal osta pilet välikassast autode vahel liigeldes ning seejärel läbida jalgsi koos pagasiga ja olenemata ilmaoludest 300 meetri pikkune teelõik parvlaevani.

TS Laevad käis välja lubaduse, et pileti­automaadid paigaldatakse lähitulevikus ka Saaremaa liinil.