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OTSE HIIUMAALT | Star FM teeb viis hommikut programmi Kärdlast

Raadiokanal Star FM teeb 28. septembrist 2. oktoobrini oma hommikuprogrammi Kärdla keskväljakult. Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Peikeli sõnul on ettevõtmise eesmärk näidata Hiiumaad sihtkohana, kuhu tasub tulla ka väljaspool suvehooaega.
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Saatejuhid Jürgen Pärnsalu, Pille Minev, Eero Reinu ja Andres Puusepp.

Kristel Peikeli sõnul on Star FM-i Hiiumaale toomine olnud pikk protsess ning tegemist ei ole ühekordse turundusaktsiooniga. Turismiklaster on võtnud eesmärgiks suurendada nii väliskülastajate arvu kui ka Hiiumaa aastaringset külastatavust.

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