Sügisesel novembrikuu esmaspäeval sätivad kuus Hiiumaa gümnasisti end traditsioonilisele mardijooksule.
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ÕPETAJATE JUURES SANTIMAS | Kärdla sandid jäävad mardipäevale truuks
Kuus Hiiumaa gümnasisti käivad igal sügisel oma õpetajate kodudes laulmas, tantsimas ja kommi nõudmas. Õpetajad tunnevad maskeeritud külalised juba kaugelt ära, kuid ukse sulgemise asemel ootavad neid pikisilmi.
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