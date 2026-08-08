OOTAMATU AVASTUS | Hiiumaal leiti rannast droon

Sündmuskohale reageerisid politseinikud, päästjad ja kiirabi.
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Ostan vanu raamatuid, maale, graafikat, postkaarte, nõusid, münte jne.
Tel 5829 9810
Sakala LK müüb laupäeval, 8. augustil noorkanu, h: 8 € (mun. al. aug. 2. pool) Hiiumaa bussipeatustes: kl 9.45 Heltermaa, 10.00 Suuremõisa, 10.20 Käina vana Coop, 10.35 Emmaste.
Tel 5374 1711
Müüa kolmerattaline elektriline roller. Ostetud aastal 2024, sõitnud 1600 km. Asub Käinas. H: 825 eurot.
Tel 5563 7789 Mare
Müüa 36 ruumimeetrit 2024. aastal tehtud 50-55 cm pikkusega küttepuid. Transport Käina-Emmaste piirkonnas hinna sees.
Lisainfo tel +372 529 3586
Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
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Ma ei kutsu taaskasutusega tegelevaid poode kaltsukateks, sest kalts on kulunud, katki läinud või määrdunud riidetükk, mida kasutatakse peamiselt koristamiseks.