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UUDISED

OOTAMATU AVASTUS | Hiiumaal leiti rannast droon

Politsei sai eile õhtul kell 20.21 teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese.
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Hiiumaalt leiti droon, mida kasutatakse õppustel. | Foto: Erakogu

Sündmuskohale reageerisid politseinikud, päästjad ja kiirabi. 

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