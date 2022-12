Ofelia roostetab laevade surnuaial Angolas

Aastaid Hiiumaa liini teenindanud parvlaev Ofelia lebab Angola rannikul Praia do Saricos laevade kalmistul randa kinni triivinuna ja hüljatuna.

Ofelia oli Saaremaa Laeva­kompanii parvlaev, mis ehitati 1968. aastal Saksamaal .2012. aas-

tal müüs SLK Ofelia Portugali firmale Roris Maritime Co. Ltd. sõiduks piki Angola rannikut loodaval parvlaevaliinil. Laeva uueks nimeks pandi Tuizidi ja lipuriigiks sai Saint Kitts ja Nevis.

Sotsiaalmeedias avaldatud foto põlenud ja hüljatud laevast äratas hulga inimeste huvi. Meenutati toredaid reise, mis selle laevaga tehtud ja väljendati kahjutunnet laeva kurva lõpu üle.

Läänemaalt pärit laeva­mehaanik Henno ütles, et kahju on laeva niimoodi näha. Tema oli Ofelia viimane vanemmehaanik ja andis laeva uutele omanikele üle. „Ma suutsin neile laeva nii heaks kokku valetada, et nad hakkasid läbi jää otse Rohukülast minema,“ meenutas Henno.

Teised Hiiumaa liini teenindanud laevad on samuti mööda ilma laiali. St. Ola kannab nime Medmar Giulia ja Marinetraffic.com andmetel oli ta veel augustis 2022 Itaalias Napoli linnas. Scania nime kandnud laevast on viimane märge aastast 2020 Fiji saarelt, laeva nimeks Spirit of Altruism.