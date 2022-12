Nuutri silla remont ootab hinnapakkumiste järel

Oktoobris liiklusõnnetuse tagajärjel purunenud Nuutri silla piire on ikka katki ja ohu eest hoiatav lint jõkke vajunud. Sild on lumine ja libe.

Kärdla osavalla haldusjuht Marko Ranna ütles, et kuna tegemist on kindlustus­juhtumiga, võtabki lahendamine tavalisest kauem aega. Haldusjuht on kindlustusseltsiga suhelnud ja saanud neilt vastuse, et osavald võib võtta parandustöö hinnapakkumised, kindlustus hüvitab kahju.

Kolmapäeval ütles haldusjuht, et ootab veel hinnapakkumisi. „Kui kindlustus need heaks kiidab, saame silla töösse panna.“