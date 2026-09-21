Liikluspilt oli Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul sarnane eelneva nädalaga. Juhid eksisid piirkiiruse vastu ja tegelesid roolis kõrvaliste tegevustega. Liiklusest tuli kõrvaldada kaks alkoholi tarvitanud sõidukijuhti.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Politsei tabas kaks joobes autojuhti
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 26 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 15 väärteomenetlust ja kaheksa väljakutset. Kainenemist jaoskonna arestimajas vajas kaks inimest.
Viimased kuulutused
Ostan ajaloolisi kalapüügiõigusi. Kõik pakkumised on oodatud.
Tel 5804 4771
Veel lugemist:
GALERIID
Sõru muuseumis avatud näitusel saab näha 39 Eesti tuletorni, mis on kolme aastakümne jooksul jõudnud postmarkidele. Kõik need on joonistanud Eesti Meremuuseumi kunstnik Roman...
GALERIID
Pühapäeval, 20. septembril taaslavastati Partsi mõisa lähistel esimese maailmasõja välilahing „Kaks Wene soldatit Akmolini maalt“.
UUDISED
Kärdla Kooli kooliõde Riina Hanikat on 40 aastat andnud oma panuse, et hiidlaste tervis oleks hea. Ta jagas, milline on kooliõe roll, kuidas on...
UUDISED
Üle 30 aasta kasutusel olnud Hiiumaa roheline märk kannab nüüd nime Hiiumaa Kohalik Kvaliteet. Nimevahetuse taga on uued Euroopa Liidu tarbijakaitsenõuded, kuid märgise sisu...