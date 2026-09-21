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POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Politsei tabas kaks joobes autojuhti

Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 26 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 15 väärteomenetlust ja kaheksa väljakutset. Kainenemist jaoskonna arestimajas vajas kaks inimest.
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Foto: Raul Vinni

Liikluspilt oli Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul sarnane eelneva nädalaga. Juhid eksisid piirkiiruse vastu ja tegelesid roolis kõrvaliste tegevustega. Liiklusest tuli kõrvaldada kaks alkoholi tarvitanud sõidukijuhti. 

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