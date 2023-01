Merevägi võtab üle väikelaevade kontrolli

Uuel aastal tuleb väikelaevajuhtidel arvestada võimalusega, et aluse kõrvale ilmub hall sõjalaev ning mustas mundris mereväelane kontrollib nende joovet, juhiluba ja päästevarustust.

Seni piirivalvelippu kandnud alused Kindral Kurvits, Pikker, Valve ja Raju alustasid uut aastat mereväe laevastiku koosseisus. Väike­laeva- ja jetijuhi jaoks tähendab see sisuliselt ainult seda, et vahetub valitsusasutus, kes riikliku järelevalvega tegeleb.

„Saareelanik võib kokku puutuda mereväelastega, kes teevad rutiinset patrulli, merel võidakse kinni pidada väikelaev või jeti, et kontrollida sellel ohutusvarustuse, näiteks päästevesti olemasolu või juhi joobes­olekut,“ ütles Kaitseministeeriumi pressiesindaja Andra Nõlvak. Riiklikku järelevalvet tehakse meresõiduohutuse seaduse raames ja rikkumiste korral võib Kaitsevägi algatada ka väärteomenetluse.

Seni helesinist värvi laevad värvitakse lähiajal halliks, nagu sõjalaevad valdavalt on, ning mereväelaste vorm on musta värvi. Merepiirivalvurid kandsid seni tumesinist vormi nagu kõik PPA töötajad. Ka laevade opereerimisega seotud ametikohad liiguvad mereväe koosseisu. Samuti võtab merevägi üle ja asub opereerima kõiki mereseire radareid. Hiiumaal on neid kaks, üks Kõpus ja teine Tahkunas.

Kaitseväe ülesandeks on valvata ja kaitsta Eesti merepiiri, piirikontroll jääb endiselt PPA ülesandeks. Mereolukorrateadlikkuse eest hakkab vastutama kaitsevägi, seni oli vastutus jagatud.

Kuigi mereväe koosseisus muutub seniste piirvalvealuste staatus sõjalaevaks, siis kõigi vajalike tsiviilülesannete täitmine jätkub. PPA jätkab merereostuse avastamist mere­alal ja piiriveekogudel lennuvahenditega ning avastamist ja merereostuse likvideerimise korraldamist piiriveekogudel. Ka merepääste jääb siseministeeriumi vastutus­alasse, kuid vajadusel on võimalik kaasata mereväe laevu sündmuste lahendamisse.