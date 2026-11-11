MEILE KIRJUTATAKSE | Tallinna hiidlased pidasid aasta viimase kohtumise

Nagu ikka, alustasime seltsi hümni ühislaulmisega. Klaveril toetas meid ka seekord väsimatu Sirje Merelaid, kes saatis meie koosviibimist ka taustamuusikaga. Suur tänu selle eest!
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