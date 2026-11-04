Meie maakonda esindasid Rogert Berkman, Miina Kesküla, Leemet Laur Kuura, Karolin Pähkel ja Rasmus Rohtvee. Noortele olid võistlusel kaasas ja toeks noortejuht ning lapsevanem Tiit Rohtvee ja noorteinstruktor Merje Reismaa.
NOORED
MEILE KIRJUTATAKSE | Noored näitasid droonijalgpalli turniiril head taset
Koolivaheajal, 30. oktoobril toimus Kuusalu spordikeskuses Kodutütarde ja Noorte Kotkaste vabariikliku droonijalgpalli turniir, kus Hiiumaad esindas tubli viieliikmeline võistkond. Tiimi kuulusid noored nii Kärdla kui ka Käina koolist.
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