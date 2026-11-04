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NOORED

MEILE KIRJUTATAKSE | Noored näitasid droonijalgpalli turniiril head taset

Koolivaheajal, 30. oktoobril toimus Kuusalu spordikeskuses Kodutütarde ja Noorte Kotkaste vabariikliku droonijalgpalli turniir, kus Hiiumaad esindas tubli viieliikmeline võistkond. Tiimi kuulusid noored nii Kärdla kui ka Käina koolist.
Vabariiklikul droonijalgpalli turniiril osalesid Miina Kesküla, Karolin Pähkel, Rogert Berkman, Leemet Laur Kuura ja Rasmus Rohtvee. Noortele olid toeks noortejuht Tiit Rohtvee ja noorteinstruktor Merje Reismaa. | Erakogu

Meie maakonda esindasid Rogert Berkman, Miina Kesküla, Leemet Laur Kuura, Karolin Pähkel ja Rasmus Rohtvee. Noortele olid võistlusel kaasas ja toeks noortejuht ning lapsevanem Tiit Rohtvee ja noorteinstruktor Merje Reismaa.

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