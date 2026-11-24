Senitoimunud Kärdla Linna Seltsi (KLS) mõttelaborites on olnud vaatluse all linnaelu erinevad valdkonnad – teed ja tänavad, kraavid, üldplaneering, linnapark, keskväljak ning hõbemajandus – mõni lausa mitu korda. Mõttelaborid on kohaks, kus mõelda selle üle, millele igapäevaselt ehk eriti mahti ei jää – püüame märgata seoseid ja pigem küsime, kui saame valmis vastuseid.