Seekord oli tähelepanu suunatud sellele, kuidas jõuab linnaelanike hääl otsustajateni ning kui vajalik ja võimalik on dialoog elanike ja otsustajate vahel.
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MEILE KIRJUTATAKSE | Kümme mõttelaborit selja taga, kui palju veel ees?
Senitoimunud Kärdla Linna Seltsi (KLS) mõttelaborites on olnud vaatluse all linnaelu erinevad valdkonnad – teed ja tänavad, kraavid, üldplaneering, linnapark, keskväljak ning hõbemajandus – mõni lausa mitu korda. Mõttelaborid on kohaks, kus mõelda selle üle, millele igapäevaselt ehk eriti mahti ei jää – püüame märgata seoseid ja pigem küsime, kui saame valmis vastuseid.
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