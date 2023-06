Männiku sadam müüdi 156 000 euroga

Hiiumaa valla poolt oksjonile pandud Männiku sadamakohale tehti 163 pakkumist ning võitjaks tõusis Indrek Randvee, kes 80 000 eurosele alghinnale pakkus teist sama palju juurde ning ostis sadama 156 000 euroga.

Kassaris Orjaku külas asuv sadam on märgitud olemasoleva

sadamana, mis ei ole kantud sadama­registrisse, kuid sinna võib püstitada hooneid. Kinnistu pindala on 1831 ruutmeetrit.

Männiku sadama maaüksusel asub 1969. aastal ehitatud kalurite maja, mis on aga halvas seisu­korras ja püsivaks tegevuseks

kasutuskõlbmatu.