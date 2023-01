Liikumisaasta esimesed 23

Liikumisaasta üleskutsega “Minu esimesed 23” liitus 1. jaanuaril 586 inimest. Sotsiaalmeedias aset leidnud liikumisaasta avaüritus kutsus inimesi õue liikuma ning jäädvustama uue aasta esimesed liikumismomendid, olgu need siis minutid, sammud või kilomeetrid. Kaasa lõi ka hulk hiidlasi, kes jagasid enda osalusest foto- või videojäädvustusi. Näiteks Sirje Mürk postitas pilte oma koerast Bixbyst ja spordikella sihverplaadist, lisaks loodusvaateid.

Hiiumaa spordikeskuse juhataja Martin Lauri ütles, et ka Hiiumaa spordiorganisatsioonid püüavad inimesi kõigiti liikuma meelitada. Eelmise aasta sari “Hiiumaa liigub!” jätkub veel 5. jaanuarini matkadega “Kõhtu ruumi!”. Seejärel tehakse mullusest kokkuvõte ja pannakse paika alanud liikumis­aasta tegevused. Lauri sõnul on kindel, et jätkatakse sarjaga “Hiiumaa liigub!” ja päris pisikestele mõeldud sarjaga “Aktiivne algus”. Muide, selles osaleb ka Martini enda aasta ja kaheksakuune poeg. “Ta on kohe usinasti käinud ja väga meeldib – eks peab varakult suunama.” Küllap mõeldakse välja ka midagi uut, lubas Martin Lauri ja soovis, et tuleks vaid talv tagasi.