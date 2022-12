Lennuliini lepingu lõpuni kuu, uus vedaja pole veel teada

Tallinna-Kärdla lennu­liini hanke võitja on välja valitud ja peaks avalikustatama sel nädalal, kuu aega on jäänud Transavia­baltika lepingu lõppemiseni.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles vallavolikogu eelmise nädala istungil, et parim pakkuja on välja valitud, aga ta on kvalifitseerimiskontrollis, kuna on teatud küsitavusi.

„Meid teeb natuke murelikuks, et tähtaeg jõuab kätte,“ kommenteeris vallavanem. „Samas on pakkujaid veel ja kui üks ei peaks kvalifitseeruma, saab järgmise nii-öelda ette võtta.“

Hanke hindamiskomisjoni kuulunud valla ühistranspordispetsialist Piret Sedrik ütles reedel, et avalikustamist loodeti eelmisel nädalal. „Lennuhange on jätkuvalt menetluses, tulemust ei ole kinnitatud ja ülisuure tõenäosusega täna seda ka ei tule,“ ütles Sedrik eile.

„Teavitame tulemusest, kui võitja on välja kuulutatud, kuid hetkel ei oska veel prognoosida, millal see võiks täpselt toimuda,“ lisas transpordiameti kommunikatsiooni­spetsialist Erki Varma. „Lennu­hankes on palju tehnilisi pisinüansse, mis võtavad aega,“ põhjendas ta.

Transaviabaltika teenindab Tallinna-Kärdla lennuliini kuni 26. jaanuarini 2023. Hange uue vedaja leidmiseks kuulutati välja oktoobris, vaid kolm kuud enne senise vedaja lepingu lõppu, pakkumiste tähtaeg oli 22. november.

See, et hange ebaõnnestub või venima jääb, on võimalik – näiteks liinile Tallinn-Kuressaare-Tallinn õnnestus ühe hanke tühistamise ja teise vaidlustamiste tõttu vedaja leida alles peale kaks aastat kestnud protsessi.

Sedriku sõnul on juhul, kui hange ebaõnnestub, võimalus pikendada lepingut praeguse vedajaga.

Hiiumaa lennuliinil on reisijate arv viimastel kuudel olnud erakordselt kõrge, septembris 1072, oktoobris 1041 ja novembris 940 reisijat.

Lennuliini Tallinn-Kärdla-Tallinn avaliku liiniveo hankel oli kolm pakkujat: senine vedaja, Leedu päritolu Transaviabaltika, Tallinna-Kures­saare lende teenindav OÜ NyxAir ja OÜ Diamond Sky.

OÜ NyxAir opereerib suuremate, 33- kuni 50kohaliste SAABidega, OÜ Diamond Sky lennupargis on kodulehe andmetel 11 lennukit, peamiselt kuni 9kohalised väikelennukid. Transaviabaltika teenindab liini 19kohalise lennukiga Jetstream 32/31.

Hanke eeldatav maksumus on 4,32 miljonit eurot. Hanke võitjal tuleb liini teenindada aasta ja neli kuud – 28. jaanuarist 2023 kuni 31. maini 2024. Eeldatavastikorraldab transpordiamet siis ühishanke nii Tallinna-Kärdla kui Tallinna-Kuressaare lennuliinile vedaja leidmiseks.