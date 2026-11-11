KUULA | Hiiu Lehe minutid 11. novembril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Hõbemajandus pole tabu
- FC Hiiumaa tegi ajalugu
- Koolijuht võttis uue suuna
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
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