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HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 11. novembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
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Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Hõbemajandus pole tabu
  • FC Hiiumaa tegi ajalugu
  • Koolijuht võttis uue suuna

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

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