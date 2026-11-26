Küsitluse tulemused aitavad vallal kavandada edasisi tegevusi elanike kriisivalmiduse parandamiseks.
Küsimustik koosneb kolmest osast, mis käsitlevad kriisideks valmisolekut, kogukondlikku koostööd ning taustaküsimusi. Küsimustiku täitmine võtab aega 10–15 minutit ja vastamine on anonüümne.
Osalejate vahel loositakse välja nädalase toiduvaru komplekt ja mitu väiksemat auhinda.
Küsitlusele oodatakse vastuseid 30. novembriks. Küsimustiku leiab Hiiumaa valla kodulehelt.
Küsitluse tulemused avaldatakse detsembris valla kodulehel ning järgmise aasta alguses Hiiumaa Teatajas.
Loe ka:
-
MEREPÄÄSTEÕPPUS | Saaremaa ja Hiiumaa vahel harjutati valmisolekut suurõnnetuseks
-
MUUDATUS | Suursaarte elanikud saavad sügisest mandrilt naabersaarele sõita püsielaniku soodustusega
-
SAARTE KOOSTÖÖ | Läänemere saarte politsei liigub tihedama koostöö suunas
-
VALMISTUTI KRIISIKS | Evakueerimist tuleb harjutada, mitte pauku oodata
-
TEEME ÄRA | Talgupäev Hiiumaal keskendub kriisideks valmistumisele
-
TÄNAVAKÜSITLUS | Kas sul on kodus kriisivarud?
-
VAHTREPA KÜLA LUGU | Vahtrepa rahvas on kriisiks valmis
-
FOTOD JA VIDEO | Kärdla lennujaamas harjutati lennuõnnetusele reageerimist
-
SUURÕPPUS ILVES | Kärdla lennujaam mängib läbi lennuõnnetuse
-
ÕPPUS DAGÖPLASTIS | Kättpidi masina vahel töötaja ja tüütud ajakirjanikud
-
ARVAMUS | Kas Hiiumaa on varjumiseks valmis?
-
ARVAMUS | Turvaline Hiiumaa on meie kõigi ühine vastutus