Kuidas osta oma unistuste hobiauto?

Hobiauto, olgu selleks siis mõni klassikaline sportauto, unistuste kabriolett või hoopis täielikult restaureeritud esimene auto, on paljude inimeste unistus. Hobiauto on midagi enamat kui lihtsalt sõiduk – see on kirg ja elustiil.

Hobiauto ostmise võimalused – säästud või laen?

Oma unistuste hobiauto ostmiseks on mitu võimalust. Kui oled kogunud piisavalt raha, et auto kohe välja osta, ei ole vaja teha midagi enamat kui see õige auto välja valida. Tihti osutuvad heas korras hobiautod aga nii kalliks, et kogutud säästudest üksi ei piisa. Sellisel juhul on üheks abivahendiks autolaen, millega saab soetada ka vanemaid ning erilisemaid sõidukeid.

Autolaenu planeerimine – laenusumma ja maksevõime

Esimese sammuna on oluline välja selgitada, millist hobiautot sa osta soovid ning kui palju see maksma läheb. Seejärel saad hinnata, kui suurt laenusummat selleks vajad. Jälgima peaks seda, et laenusumma ei ületaks sinu maksevõimet ja et saaksid igakuiseid makseid edukalt tasuda. Autolaenu puhul on üheks eripäraks liisinguga võrreldes näiteks see, et autolaenu intress ja seeläbi ka kuumakse ei sõltu euriborist. Seega võid olla kindel, et kuumakse on fikseeritud ja ei muutu ajas.

Autolaenu intressi- ja krediidikulukuse määr

Autolaenu üheks kõige olulisemaks teguriks on kindlasti intressimäär, mis mõjutab laenu kogukulu. Erinevad laenupakkujad võivad reklaamida väga madalaid intressimäärasid, kuid oluline on meeles pidada, et laenu kuumakse ei näita veel kogu kulu, mis laenu võtmisega kanda tuleb.

Tegeliku pildi saamiseks tuleks vaadata kogu krediidi kulukuse määra, kuhu on sisse arvestatud ka teised väljaminekud nagu laenuhaldustasu ja lepingu sõlmimise tasu. Tihti võivad need aga moodustada väga suure osa igakuisest laenu tagasimaksest. Seetõttu ei tasu kunagi vaadata ainult laenu intressimäära, vaid tuleks jälgida hoopis krediidi kulukuse määra.

Laenuperiood ja selle mõju laenu kogukulule

Samuti on oluline tegur laenuperiood ehk aeg, mille jooksul laen tuleb tagasi maksta. Mida pikem laenuperiood, seda madalamad on igakuised maksed. Siiski tuleb arvestada, et pikem laenuperiood tähendab ka suuremat intressikulu. Seega tasub leida selline tagasimakseperiood, mis annab sobiva kuumakse, aga tagab ka mõistliku laenu kogukulu.

Autolaenu kasutamine hobiauto ostmiseks

Autolaenu kasutamine hobiauto ostmiseks on isiklik otsus ning see võib sobida ühele, kuid mitte teisele. Enne otsuse langetamist peaksid põhjalikult kaaluma oma finantsolukorda, tulevasi kohustusi ja võimalikke riske.

Tähelepanu tuleb pöörata ka laenutingimustele, sealhulgas võimalikele lisatasudele ja trahvidele. Kui oled veendunud, et autolaen on sinu jaoks mõistlik lahendus, siis võta aega, et leida parim pakkumine ja võimalikult soodsad tingimused.

Tee oma unistused teoks!

Hobiauto omamine võib olla põnev ja tore kogemus ning autolaen võib aidata seda unistust teoks teha. Oluline on aga hoolikalt kaaluda oma valikuid, teha põhjalik eeltöö ning valida laen, mis sobib sinu finantsolukorraga. Järgides neid lihtsaid juhiseid ja olles teadlik võimalikest riskidest, saad nautida oma hobiauto ostmist ilma suurema stressita.

Korduma kippuvad küsimused autolaenu kohta:

Kas hobiauto ostmiseks autolaenuga on vaja sissemakset?

Ei, autolaenu kasutamiseks ei ole sissemakset vaja. Küll aga tähendab oma säästude kasutamine väiksemat laenusummat ja seeläbi väiksemat kuumakset.

Kui kiiresti pean autolaenu tagasi maksma?

Laenuperiood sõltub laenuandjast. Coop Pangas on autolaenu maksimaalne tagasimakseperiood 10 aastat.

Kuidas teha kindlaks, milline autolaenu pakkumine on kõige mõistlikum?

Soodsaima autolaenu pakkumise leidmiseks tasub võrrelda erinevate laenuandjate intressimäärasid, laenuperioodi ja laenutingimusi. Lihtsaim viis selleks on võrrelda krediidi kulukuse määra. See annab selge ülevaate laenu kogukulust, võttes arvesse nii intressi kui ka kõiki teisi lisakulusid.

Kas autolaenuga saab osta ka kasutatud hobiauto?

Jah, autolaenu abil on võimalik soetada nii uus kui ka kasutatud hobiauto. Lisaks võid autolaenu kasutada ka hobiauto remondiks või lisavarustuse soetamiseks.

