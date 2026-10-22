KORVPALL | Martin Paasoja otsustas euromängu kolmepunktiviskega

Paasoja tabamus sündis pärast seda, kui võõrustajad olid viimasel veerandajal tagasi mänginud 13-punktilise kaotusseisu ning 38 sekundit enne lõppu viigistasid kolmepunktiviskega seisu 92:92, kuid Tartu järgmisel rünnakul vastas Paasoja samuti kaugviskega. See jäigi kohtumise viimaseks korviks.