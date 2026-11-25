Laupäeval, 21. novembril Hiiumaa Spordikeskuses peetud võistluspäeval osales neli võistkonda: KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikool, Rapla Korvpallikool, Rapla KK / Kohila Spordikool ning Rae Spordikool / Kiili Spordikool II.
SPORT
KORVPALL | Hiiumaa noored korvpallurid võitsid Raplat 37 punktiga
KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U13 korvpallipoisid said Eesti noorte meistrivõistlustel koduväljakul kirja ühe võidu ja ühe kaotuse. Rapla Korvpallikool alistati koguni 72:35, kuid Rapla KK / Kohila Spordikooli ühendvõistkonnale jäädi alla 57:64.
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