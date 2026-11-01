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KÕRVITSAAEG | Kõrvitsast saab igale maitsele midagi 

Halleluuja, nüüd võib jälle kodu- ja autouksed lukust lahti jätta, sest selleks aastaks on suvikõrvitsahooaeg läbi.

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Kõrvits on lihtne, maitsev ja tervislik kõhutäis. Lõika lihtsalt kõrvits pooleks ja täida meelepärasega. | Foto: Liina Karron

Mul selle nuhtlusega küll kogemus puudub, ju siis meie külas säärast kommet ei ole. Naabrinaine pakkus küll lahkesti oma kastpeenrast üht kena kollast kabatšokki ja vastu ma tolle ka võtsin, sest ikkagi mitu nädalat ise kastetud-poputatud tegelane, kuniks naabripere suvel reisil oli. Ukse taha toodi sel suvel vaid suitsulesta, kusjuures peaaegu pimeduse varjus ja veel ahjusooja. Nii et ei oska ma midagi arvata sellest Hiiumaa nuhtlusest, kus peab kasvõi ära kolima nende va suvikõrvitsate eest, muidu uputavad su õue ja aia üle. 

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