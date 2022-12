Kõpus viis-kuus päeva elektrita ja pesemata

Kõpust pagesid erakordselt kaua kestnud elektrikatkestuse ajaks lastega pered, kes jäid, nende jaoks oli suurim ebamugavus, et end pesta ei saanud. Kas järgmise kriisi korral võiks abiks olla kerksuskeskus?

„Hülgasin pisiperega 24 h tagasi mõneks ajaks selle õnnetu Kõpu poolsaare,“ kirjutas 12. detsembril kahe lapse ema Siret Põllu, kelle kodu on Suureranna külas. „Talv on palju meeldivam valgest toast vaadatuna,“ kommenteeris ta oma Käina kandi vanematekodust.

Sireti elukaaslane Allan, kes jäi kodu hoidma, ütles kolmapäeval, kui Suurerannas oldi elektrita juba kuuendat päeva, et saavad kuidagi hakkama – generaator on abiks ja loomad, hobused-veised saavad joodetud. Sügav­külmikud kõik on üles sulanud ja me ise oleme siin juba peaaegu nädal aega pesemata,“ kirjeldas ta olukorda.