KÕIK NIMED AVALIKUD | Valimistel löödi lauda sada kandidaati

Teisipäeval lõppes kandidaatide esitamine 19. oktoobril toimuvateks kohalikeks valimisteks. Hiiumaal läheb volikogu kohta püüdma kuus erakonda, üks valimisliit ja üksikkandidaat. Valiku saab teha 100 nime vahel.

Sada kandidaati on 12 nime võrra vähem, kui oli nimekirjades 2021. aasta valimistel. Hiiu Leht avaldab siinkohal kõik nimekirjad. Pikema ülevaade koos erakondade esimeste lubadustega neljapäevases paberlehes.

EKRE
Palle Kõlar
Inge Talts
Aivo Saar
Rait Ots
Urmas Keskla
Mihkel Leivat
Olari Jääger
Riho Reidma

Erakond Isamaa
Henrik Normann
Georg Linkov
Andrus Ilumets
Annely Veevo
Tiit Harjak
Maret Kukkur
Kristi Linkov
Maia Jõpiselg
Margarita Korol
Merle Salusoo
Ivo Lõppe
Monika Pihlak
Roman Lukas
Tõnis Paljasmaa
Triinu Pihel
Toomas Remmelkoor
Gunnar Aug
Tarmo Põllu
Patrick Rang
Reven Köster
Tambet Inno
Erkki Teras

Eesti Reformierakond
Antti Leigri
Evelin Lehtsaar
Üllar Laid
Maris Nõmmik-Kärtner
Argo Nurs
Annely Adamson
Tanel Põldma
Aivi Telvik
Andres Onemar
Katrin Kivivuori
Keith Siilats
Lii Kohari
Tago Laevameister
Anneli Sadam
Aivo Kriiska
Ester Tammis
Aivo Pere
Ilme Treisalt
Mark Aivo Takis
Liina Sahtel
Andrus Roosa
Peep Lillemägi
Agu Kohari

Valimisliit Ühine Hiiumaa
Anu Pielberg
Omar Jõpiselg
Aira Toss
Sander Kopli
Tuuli Tammla
Marti Tisler
Margit Kagadze
Vello Maripuu
Annika Vannas
Kauri Kiivramees
Jana Uuskari
Kulvo Pendra
Häli-Herta Haavapuu
Martin Kagadze
Toomas Saal
Kaido Tseller
Mart Vain
Marken Tisler

Keskerakond
Olav Ellermäe
Ants Vahtras
Tarmo Rajang
Liis Oja

Eesti 200
Lenel Lepamaa
Kristjan Kuuse
Agur Reidla

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Hergo Tasuja
Reili Rand
Tõnis Villmäe
Liina Lepamaa
Martin Kõmmus
Liisi Mäeumbaed
Joosep Niit
Ene Tisler
Kenert Kraavik
Maiu Toomemäe
Martin Lauri
Liina Siniveer
Matti Lüsi
Kadri Taperson
Dmitri Šarle
Reet Kokovkin
Markus Vaht
Liana Vaino
Raul Voskressenski
Ragne Lubjak
Eiki Nestor

Üksikkandidaat
Aivar Viidik

