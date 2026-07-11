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AJALUGU

KAKS JUUBELIT | Palade Priikogudus püsib takistuste kiuste

Palade Priikoguduse ajaloost leiab seiku, kus koguduse juht pidi oma usu tõttu istuma kordi arestikambris, kuni palvemaja kahtlastel asjaoludel mahapõlemiseni. Koguduse kestmist ei takistanud ka nõukogudeaegsete juhtide vastuseis.

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Avateenistus Palade uues palvemajas 1976. aastal. | Erakogu

12. juulil 2026 tähistab Palade Priikogudus kahte suurt tähtpäeva – koguduse 140. juubelit ja palvemaja taastamise 50. juubelit. Nende aegade jooksul on kogudus tundnud rõõmu ja muret, elanud üle erinevaid riigikordi. Kõige selle juures on Palade Priikogudus jäänud püsima, kogedes rasketes olukordades Jumala ustavust.

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