KAKS JUUBELIT | Palade Priikogudus püsib takistuste kiuste

12. juulil 2026 tähistab Palade Priikogudus kahte suurt tähtpäeva – koguduse 140. juubelit ja palvemaja taastamise 50. juubelit. Nende aegade jooksul on kogudus tundnud rõõmu ja muret, elanud üle erinevaid riigikordi. Kõige selle juures on Palade Priikogudus jäänud püsima, kogedes rasketes olukordades Jumala ustavust.