12. juulil 2026 tähistab Palade Priikogudus kahte suurt tähtpäeva – koguduse 140. juubelit ja palvemaja taastamise 50. juubelit. Nende aegade jooksul on kogudus tundnud rõõmu ja muret, elanud üle erinevaid riigikordi. Kõige selle juures on Palade Priikogudus jäänud püsima, kogedes rasketes olukordades Jumala ustavust.
AJALUGU
KAKS JUUBELIT | Palade Priikogudus püsib takistuste kiuste
Palade Priikoguduse ajaloost leiab seiku, kus koguduse juht pidi oma usu tõttu istuma kordi arestikambris, kuni palvemaja kahtlastel asjaoludel mahapõlemiseni. Koguduse kestmist ei takistanud ka nõukogudeaegsete juhtide vastuseis.
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