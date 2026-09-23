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JUUBELIHOOAEG | 20. Sõru regatt sõideti tugevas tuules rekordkiirelt

Kahekümnendat korda toimunud Sõru regatt kujunes senistest kiireimaks. Väga tugevas tuules sõidetud võistlusel olid kõik kaheksa jahti vaid kolme tunni ja 15 minutiga Sõru sadamas tagasi. Regatil osales 36 purjetajat.
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Regati korraldaja juba 20 aastat. Tiit Laja lehvitab sadamast merele minejatele. | Foto: Kai Kallas

Tugev tuul jättis tänavu osa tavapäraseid osalejaid kaldale. Keskmine tuule kiirus ulatus 14 meetrini sekundis ja puhangud olid veel tugevamad. Mitmele meeskonnale, kes varasematel aastatel on Sõru regatil osalenud, osutusid olud seekord liiga raskeks ning nii jäi ka jahtide arv tavapärasest väiksemaks.

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