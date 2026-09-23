JUUBELIHOOAEG | 20. Sõru regatt sõideti tugevas tuules rekordkiirelt

Tugev tuul jättis tänavu osa tavapäraseid osalejaid kaldale. Keskmine tuule kiirus ulatus 14 meetrini sekundis ja puhangud olid veel tugevamad. Mitmele meeskonnale, kes varasematel aastatel on Sõru regatil osalenud, osutusid olud seekord liiga raskeks ning nii jäi ka jahtide arv tavapärasest väiksemaks.