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JUHTKIRI

JUHTKIRI | Võimatu on võimalik

Kaheksa aastat tööd, mängijad neljas linnas ja ühiseid treeninguid napilt. Sellise valemiga jõudis FC Hiiumaa Eesti jalgpalli tugevuselt kolmandale liigatasemele, mis jalgpalli populaarsust ja harrastajate arvu silmas pidades on kõrge tase.

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Kui keegi oleks seda mõne aasta eest ennustanud, oleks teda ilmselt pisut imelikult vaadatud. Ei julgenud ka klubi ise aasta alguses nii laiald unistada. Saavutuse võimalikkus sai selgeks hooaja edenedes ja isu kasvades. 

FC Hiiumaa saavutus on eriline just selle poolest, et meeskond ei toimi päris tavapärase jalgpalliklubi moodi. Nii nagu seda on pea kõikjal Eesti ääremaadel. 

Mängijad elavad eri paigus, paljud kohtuvad alles mängupäeval ning mõni pole aastaid korralikult jalgpallitrennis käinud. Ometi suudeti edestada meeskondi, kellel on märksa paremad võimalused koos harjutada. Tihti on need meeskonnad saanud just kõrvetada seetõttu, et hiidlastel on lisaks taktikale ja mänguoskusele veel üks salarelv.

Hiidlastel on lisaks taktikale ja mänguoskusele veel üks salarelv.

Selleks on ühtekuuluvustunne. Teadmine, kelle eest ja kellega koos mängitakse. Nii nagu paljude asjadega, ei ole Hiiumaa lihtsalt nimi pakendil või mängusärgil. See on miski, mis ühendab ka neid, kes enam ammu saarel ei ela või kelle jaoks tähendab saar rohkemat kui lihtsalt üks paik. 

Selles mõttes on FC Hiiumaa edu ka üks päris hea näide sellest, kuidas väikesest kohast pärit inimesed saavad koos suuri asju teha. Mitte seepärast, et neil oleks teistest rohkem raha või paremad tingimused, vaid seepärast, et nad tahavad.

Selge on see, et ainult tahtmisega lõputult edasi minna ei saa. Võimalik, et just uus liiga on see koht, kus pragmaatilisus peale pressib.

Kõrgem liiga tähendab tõsisemat ettevalmistust, mis tähendab jällegi suuremaid kulusid. Kindlasti seab see ka kohalikule omavalitsusele ja toetajaskonnale suuremad ootused.  

Aga enne kui hakata järgmise hooaja eelarvet ja võimalikke uusi mängijaid kokku lugema, tasub lihtsalt võidurõõmu tunda.

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