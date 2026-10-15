JUHTKIRI | Sõna loob kõik

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Igal presidendil on oma tugevused ja nõrkused. Kes paistab rohkem silma väljaspool Eestit, kes kodumaal. Mõne viimase aja presidendi jaoks ongi Eesti liiga väike olnud. Alar Karis seevastu oli olemuselt pigem rahva kokku traageldaja. Seda, kas ja kuidas tal see õnnestus, hinnatakse aastate pärast. Nagu ta isegi on öelnud, siis täna me suudame vast adekvaatset hinnangut anda vaid Lennart Meri ametiajale.

Ülle Madise on oma sõnavõttudes rõhutanud, et Eestis ei saa mattuda tülide sohu. Meie suurimaks probleemiks ei ole mitte võimaluste, vaid usalduse ja lootuse puudumine ning vilets üksteisemõistmine.

Pikaajalise õiguskantslerina tunnetab Ülle Madise Eesti elu ja selle pahupoolt kindlasti hästi, vast pareminigi kui tema eelkäijad. Oma esimeses presidendina peetud kõnes rääkis ta just oma endise ameti näitel, et me peaksime üksteist rohkem tunnustama ja aitama.

Selle üle, milline on presidendi roll ja ammet Eestis ja kas seda üldse vaja on, võib jäädagi vaidlema. Kuid selge on see, et president on sümbol.

Riigipeal ei ole just palju hoobasid, et Eesti kurssi muuta. President ei juhi igapäevaselt valitsust, ei kirjuta riigieelarvet ega anna ministritele korraldusi.

Tema võimalus ühiskonda mõjutada seisneb suuresti selles, mida ta ütleb, millest ta räägib, millele tähelepanu juhib ja millest vaikib.

Tema kasutada on sõna.

Sõna ei ole pelgalt kirjeldamise vahend, sõnaga võib luua. President saab sõnaga viia mõttepöördeni, mis muudab Eesti elu paremaks.

Tervemaks.