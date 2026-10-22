JUHTKIRI | Elades keset luksust

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Kuid on ju vana tõdemus, et kõik eriline muutub ühel hetkel tavaliseks, kui me selle peale ei mõtle. Vahel isegi muutub see tüütuks ja keeruliseks. Nii mõnigi asi võtab rohkem aega ja vaeva.

Õngul neil päevil uksi avava Eha retriidi omanikud just nii mõtlesid ja otsustasidki Mardihansu lahe äärde rajada koha, kus sedasama tavalisust pakkuda neile, kelle jaoks see on eriline. Ja selliseid inimesi on maailmas kui palju.

Kui Eha hakati ehitama, hakkas külavahel liikuma jutt, et lõpuks ometi saab Hiiumaa spaa. Võis tunda pisukest pettumust, kui sai selgeks, et Eha ei saa olema spaa või vähemalt selline nagu seda teatakse-tuntakse. See arvamus oli vürtsitatud veidikese sarkasmiga, et kohalikud pole seal oodatud.

Umbusk uute asjade vastu on mõistetav. Ootame-vaatame.

Luksus ei pea olema kuld, kard ja sära. Meenutagem kasvõi Fred Jüssit, kelle jaoks oli luksus see, kui ta sai olla omaette metsas ja mitte midagi teha.

Eha avab Hiiumaal uue peatüki, pakendades selle, mida paljud saarelt otsivad, uude ja omapärasesse vormi ja pannes sellele vastava hinnasildi.

Seda, mida müüb Eha, otsivad Hiiumaalt ju paljud. Hiiu Lehes on ilmunud kümneid lugusid sellest, kuidas keegi Hiiumaale sattunud on. Ja tihti korduvad põhjused, et saarel on ilus loodus, rahu ja vaikus ning parim koht elamiseks üldse.

Võib öelda, et Eha avab Hiiumaal uue peatüki, pakendades selle, mida paljud saarelt otsivad, uude ja omapärasesse vormi ja pannes sellele vastava hinnasildi.

Eks elus olegi odavamad ja kallimad asjad. Kes jaksab maksta kallima teenuse eest, see maksab. Pahaks seda ju panna ei saa. Ja võib üsna julgelt väita, et Ehast räägitakse seal, kuhu muidu sõnum Hiiumaa erilisusest jõuda ei pruugi.

Eha on kindlasti ka missiooniprojekt, sest vaevalt ta omanikele nüüd ränka raha teenima hakkab. Nagu ütleb Sonny Aswani, siis tema jaoks on see väärtus, mida Hiiumaale anda.

Ja võib-olla mõistame me seeläbi ka ise seda väärtust paremini.