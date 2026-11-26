Tasuta jõululeht on saadaval Hiiumaa Coopi kauplustes, Hiiumaa Selveris, Vabrikuväljakul asuvas käsitööpoes ning 26. novembril ilmunud Hiiu Lehe vahel.
Jõululeht on kõigile tasuta vaatamiseks üleval ka Hiiu Lehe veebis.
Tasuta jõululeht on saadaval Hiiumaa Coopi kauplustes, Hiiumaa Selveris, Vabrikuväljakul asuvas käsitööpoes ning 26. novembril ilmunud Hiiu Lehe vahel.
Jõululeht on kõigile tasuta vaatamiseks üleval ka Hiiu Lehe veebis.
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Pärnus peetud Lääne päästekeskuse iga-aastasel päästevõrgustiku seminaril tunnustati piirkonna silmapaistvamaid tegijaid. Hiiumaalt pälvisid tunnustuse Emmaste vabatahtliku päästekomando pealik Jürgen Post ja Hiiumaa valla kriisivalmiduse...
Seekord rääkis köik jütud ära Hiiumaa laste ja perede tugiteenuste keskuse juhataja Triin Rajang, kes pärast enam kui kümmet mandril elatud aastat kodusaarele tagasi...
Hiiumaa laste ja perede tugiteenuste keskuses töötab üle 30 inimese, kuid tööd jaguks veel kümmekonnale spetsialistile. Keskuse juhataja Triin Rajangu sõnul ei ole inimeste...
Nuutrum teatri lavastuses “Kodumängijad” astuvad esimest korda kolmekesi üheskoos lavale Margus Tabor, tema abikaasa Garmen ja poeg Theodor. Etendus, mille selle aasta piletid on...