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IDEEKONKURSS | Hiiumaa otsib kalurite aasta logokavandeid

2027. aasta on Hiiumaal kalurite aasta ning Hiiumaa turismiklaster kutsub kõiki kaasa mõtlema, milline võiks olla teema-aasta logo. Ideekavandeid oodatakse 30. novembrini.
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Tuulehaug. | Foto: Erakogu

Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Peikeli sõnul jätkatakse kalurite aastaga Hiiumaa teema-aastate traditsiooni.

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