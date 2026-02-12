Jälgi meid
HLREIS

UUDISED

HOIAB JÄÄTEED | Tõll sõidab dokitöödele ümber Saaremaa ja Hiiumaa

TS Laevad teeb inimeste ohutuse tagamiseks muudatuse dokitöödele suunduva laeva liikumisel, et säilitada isetekkeline jäätee mandri ja Hiiumaa vahel.
Avatar photo
Jäätee. | Foto: Raul Vinni

12. veebruari õhtul naaseb parvlaev Leiger Tallinnast dokitöödelt varasemalt kommunikeeritud trajektoori pidi Vormsi ja Hiiumaa vahelt. Rohuküla-Heltermaa liinile asub Leiger alates 13.02 kell 17.30 väljumisega Rohukülast. Reede, 13. veebruari hommikul liigub parvlaev Regula Rohukülast Virtsu asendama parvlaeva Tõll, mis 14. veebruari õhtul suundub Virtsust dokitöödele Tallinnasse ning sõidab varasemalt planeeritud Hiiumaa ja Saaremaa vahelise laevatee asemel ümber Saaremaa ja Hiiumaa.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

GALERII | Hiiumaa pensionärid treenivad mälu

Neljapäeval toimus Hiiumaa pensionäride mälumängu Emmaste voor.

3 tundi ago

UUDISED

Hiiumaal sündis jaanuaris neli last

Aasta esimene kuu algas Hiiumaal sündide poolest eelmise aasta rütmis. Jaanuaris registreeriti Hiiumaal neli sündi. Sama palju lapsi sündis Hiiumaal ka 2025. aasta jaanuaris....

4 tundi ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kas ehmusid, kui jaanuari elektriarvet nägid?

Maria

6 tundi ago

REPORTAAŽ

VASTLAKUKKEL | Üks õige spordimehe toit

Aasta polnud veel hoogu sisse saanud ja viimased piparkoogid ootasid poelettidel veel ostjaid, kui Hiiumaa Köök ja Pagar kuulutas, et esimesed vastlakuklid said valmis....

9 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×