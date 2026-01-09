HIIUMAA SPORDIAASTA TÄHED 2025 | Tunnustati aasta parimaid sportlasi ja spordisündmusi

Hiiumaa Spordiliidu 2025. aasta laureaadid:
Parim tüdruk kuni 16 a – Mia Esta (orienteerumine)
Parim poiss kuni 16 a – Joosep Esta (orienteerumine)
Parim neiu 17–21 a – Maria Eller (orienteerumine)
Parim noormees 17–21 a – Kristjan Kabanen (võrkpall)
Parim naisseenior – Elo Saue (orienteerumine)
Parim meesseenior – Madis Annus (kergejõustik)
Aasta täiskasvanute võistkond – Hiiumaa Orienteerujate Klubi naiskond (Maria Eller, Mia Esta, Kati Rooni)
Aasta noorte võistkond – Hiiumaa Orienteerujate Klubi võistkond (Joosep Esta, Atso Kesküla, Martin Samorodni)
Aasta naissportlane – Anni Kingsepp (kergejõustik, pikamaajooks)
Aasta meessportlane – Stefan Kaibald (võrkpall)
Aasta spordiüritus – Hiiumaa 68. võrkpalliturniir
Aasta spordiklubi – Team Hiiumaa
Aasta treener – Mario Degtjov
Aasta noortetreener – Elo Saue
Hiiumaa 2025. aasta tegija – Jaan Rebel
Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi tunnustused:
Siiri Sülla – Elutööpreemia – panuse eest Hiiumaa spordielu edendamisel
Anni Kingsepp – Aastapreemia – Hiiumaa parimale naissportlasele 2025
Stefan Kaibald – Aastapreemia – Hiiumaa parimale meessportlasele 2025
Anton Kaljula – Tunnustuspreemia – panuse eest Hiiumaa spordielu edendamisel
Erkki Murakas – Tunnustuspreemia – tervisespordi edendamise eest
Ave-Riin Laanbek – Tunnustuspreemia – aasta liikumissündmuse “Sammuväljakutse” eest
Eike Meresmaa – Tunnustuspreemia – aasta liikumissündmuse “Sammuväljakutse” eest