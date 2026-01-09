HIIUMAA SPORDIAASTA TÄHED 2025 | Tunnustati aasta parimaid sportlasi ja spordisündmusi

Jälgi meid
Hiiumaa Spordiliit tunnustas neljapäeval pidulikul auhinnagalal Hiiumaa Spordikeskuses möödunud aasta silmapaistvamaid sportlasi ja spordisündmusi, kes hoiavad ja arendavad oma pühendumuse, töö ja eeskujuga Hiiumaa spordielu.
Hiiumaa 2025. spordiaasta laureaadid. | Fotod: Arabella Valtin

Hiiumaa Spordiliidu 2025. aasta laureaadid:

Parim tüdruk kuni 16 a – Mia Esta (orienteerumine)

Parim poiss kuni 16 a – Joosep Esta (orienteerumine)

Parim neiu 17–21 a – Maria Eller (orienteerumine)

Parim noormees 17–21 a – Kristjan Kabanen (võrkpall)

Parim naisseenior – Elo Saue (orienteerumine)

Parim meesseenior – Madis Annus (kergejõustik)

Aasta täiskasvanute võistkond – Hiiumaa Orienteerujate Klubi naiskond (Maria Eller, Mia Esta, Kati Rooni)

Aasta noorte võistkond – Hiiumaa Orienteerujate Klubi võistkond (Joosep Esta, Atso Kesküla, Martin Samorodni)

Aasta naissportlane – Anni Kingsepp (kergejõustik, pikamaajooks)

Aasta meessportlane – Stefan Kaibald (võrkpall)

Aasta spordiüritus – Hiiumaa 68. võrkpalliturniir

Aasta spordiklubi – Team Hiiumaa

Aasta treener – Mario Degtjov

Aasta noortetreener – Elo Saue

Hiiumaa 2025. aasta tegija – Jaan Rebel

 

Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi tunnustused: 

Siiri Sülla – Elutööpreemia – panuse eest Hiiumaa spordielu edendamisel 

Anni Kingsepp – Aastapreemia – Hiiumaa parimale naissportlasele 2025

Stefan Kaibald – Aastapreemia – Hiiumaa parimale meessportlasele 2025

Anton Kaljula – Tunnustuspreemia – panuse eest Hiiumaa spordielu edendamisel

Erkki Murakas – Tunnustuspreemia – tervisespordi edendamise eest

Ave-Riin Laanbek – Tunnustuspreemia – aasta liikumissündmuse “Sammuväljakutse” eest

Eike Meresmaa – Tunnustuspreemia – aasta liikumissündmuse “Sammuväljakutse” eest

