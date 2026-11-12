TuleRoni Ronimisklubi esindaja Inna Lepiku sõnul olid Hiiumaalt lisaks medalivõitjatele võistlustules Marta Jermakov, Allar Saarnak ja Lepik ise.
SPORT
HEAD TULEMUSED | Ronijatele Eesti esivõistlustelt kaks medalit
Tallinnas peetud Eesti meistrivõistlustel raskusronimises võitsid TuleRoni Ronimisklubi sportlased Merilin Telvik teise koha U17 neidude ning Erki Pranno U19 noormeeste arvestuses.
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