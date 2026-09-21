GALERII JA VIDEO | Partsi mõisa lähistel taaslavastati esimese maailmasõja lahing

Hiiumaa Militaarajalooseltsi korraldatud sündmusel astusid üles Eesti ja Läti sõja-ajaloo klubide liikmed, kes tõid publikuni 1917. aastal toimunud lahinguepisoodi.
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