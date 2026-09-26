GALERII JA VIDEO | Motoklubi Insula Deserta tõmbas hooajale joone alla

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Kolmapäeval lahvatanud tulekahju nullis Reheselja külas Karjaantsu talu pererahva ponnistused vana maja taastamisel. Talukohast loobuda pererahvas ei plaani, kuid enne tuleb elule jalad alla...
UUDISED
Kärdla lasteaia lapsed tähistasid spordinädalat rongkäiguga lasteaiast staadionile ja olümpiamängudega. Lapsed pidasid jooksuvõistlust ja osalesid erinevates liikumismängudes.
AJALUGU
Tänavu möödub Käina kiriku hävimisest teises maailmasõjas 85 aastat. Pühakoja varemeis on uue elu lootust.
UUDISED
Kolmapäeval kogunes Kärdla staadionile ligi 200 Hiiumaa koolinoort, et anda oma panus üle-eestilisse heategevuslikku Teatejooksu.