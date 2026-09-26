GALERII JA VIDEO | Kärdla lasteaed pidas olümpiat

Kärdla lasteaia õpetaja ja sündmuse korraldaja Diana Jesmini sõnul tähistatakse spordinädalat küll igal sügisel, kuid rongkäigu ja olümpia vormis tehti seda tänavu esimest korda.
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