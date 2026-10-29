Hiljuti kohtusid õpetajad Emmaste Põhikooli liikumisõpetaja eestvedamisel Emmaste Spordihallis ja selle ümbruses.
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GALERII | Hiiumaa õpetajad pidasid Emmastes spordipäeva
Hiiumaa liikumisõpetajate initsiatiivil on Hiiumaa õpetajad juba teist aastat vahetult enne sügis- või kevadvaheaega kohtumas erinevates spordihoonetes üle Hiiumaa, et ühiselt koos liikumisrõõmu jagada ja kogeda.
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