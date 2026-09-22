GALERII | Helena Bergman maalib end stressist vabaks

Kõrgessaare Sotsiaalmajas on avatud uus personaalnäitus “Elurõõm praegu”, mille autoriks on soomlane Helena Bergman. “Need on minu jaoks tähtsad pildid, mida maalides ma end lõdvestan ja stressist vabastan,” rääkis autor avamisel. “Kuigi mõned pildid on väga konkreetsed, siis tähtsam on see sisemine tunne, mis mul maalides oli.”