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GALERII | Helena Bergman maalib end stressist vabaks

Kõrgessaare Sotsiaalmajas on avatud uus personaalnäitus “Elurõõm praegu”, mille autoriks on soomlane Helena Bergman. “Need on minu jaoks tähtsad pildid, mida maalides ma end lõdvestan ja stressist vabastan,” rääkis autor avamisel. “Kuigi mõned pildid on väga konkreetsed, siis tähtsam on see sisemine tunne, mis mul maalides oli.”
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Helena Bergman maalib eelkõige iseendale, et leida loomingust rahu ja elurõõmu. | Foto: Eike Meresmaa

Harrastuskunstniku peamiselt akvarellidest koosnev näitus on täitnud suure saali kõik seinad. Osa töödest on maalitud Indias, kuhu Helena on korduvalt reisinud joogaõpingutega seoses. Mõned tööd kujutavad maastikke, aga ka loomi, linde ja putukaid nii, nagu nad kunstniku silmis hõllanduvad. On ka abstraktseid joonistusi nagu sari “Vanad targad naised”.

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