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PILTUUDIS

ETTEVAATUST! | Pindamistööde käigus vajus veoauto läbi tee

Emmastes tabas esmaspäeval teepindajaid ootamatu olukord, kui raskeveoki all andis värskelt pinnatud tee järele ning masin vajus osaliselt maa sisse.
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Kuvatõmmis videost.

Hiiumaa Heaks Facebooki lehel avaldatud videost on näha, kuidas veoauto on vajunud läbi tee sügavale maa sisse. Postituses juhitakse tähelepanu, et sarnaseid kohti võib olla veelgi, kus pinnas võib nii jalge kui ka masinate alt ootamatult kaduda.

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