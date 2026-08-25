ETTEVAATUST! | Pindamistööde käigus vajus veoauto läbi tee

Hiiumaa Heaks Facebooki lehel avaldatud videost on näha, kuidas veoauto on vajunud läbi tee sügavale maa sisse. Postituses juhitakse tähelepanu, et sarnaseid kohti võib olla veelgi, kus pinnas võib nii jalge kui ka masinate alt ootamatult kaduda.
Viimased kuulutused
Alates 3. septembrist ostan esmaspäeviti ja neljapäeviti Hiiumaal pohli järgnevalt: Suuremõisas kl 11.30, Käinas 11.45, Nõmbas 12, Tubalal 12.15, Kärdlas 12.30. Tel 5342 1841
Niitmisteenus hooldusniidukiga, muruniitmine, trimmerdamistööd, sae- ja võsatööd.
Tel 5663 6392
Veel lugemist:
LOODUS
Korjasin jõekäärust vesimünti. Jalgupidi vees, varbad kindlalt põhjamudas, kõiksugu pisimutukad mu jalgade ümber sagimas. Sasisin vees kasvavalt vesimündipuntralt ümbert kinni ja lõikasin varred veepiirilt...
UUDISED
Uued metallist ja ilmastikukindlad raamatukapid leiab Emmaste, Kõrgessaare, Palade, Suuremõisa ja Hellamaa raamatukogude juurest.
ARVAMUS
Olmet on palju. Väikeseid ülesandeid ja asjaajamisi, mis kaua ühe koha peal istuda ega mõtiskleda ei luba. Aga üks mõte tükib vägisi pähe. Tuleb...
PILTUUDIS
Palli rannas avanes esmaspäeval tavatu vaatepilt, kui merest tulid kaldale hirv koos vasikaga.