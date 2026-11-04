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ETTEPANEK | Toidu käibemaksu langetamine säästaks Coopi hinnangul hiidlastele ligi miljon eurot aastas

Kaupmeeste liit on teinud ettepaneku langetada põhitoiduainete käibemaksu praeguselt 24 protsendilt 13 protsendile. Eesti suurima jaeketi Coopi hinnangul tähendaks selline muudatus Hiiumaa elanikele aastas kokku umbes 961 000 euro suurust säästu.
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Toidu käibemaksu langetamine tähendaks neljaliikmelisele Eesti perele ligi 300 eurot lisaraha aastas. | Foto: Erakogu

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Rainer Rohtla sõnul mõjutab toidu hind kõige enam just väiksemate piirkondade elanikke, kus igapäevakulutused moodustavad pere eelarvest proportsionaalselt suurema osa.

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