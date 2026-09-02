DIGILEHT | Hiiu Leht 3. septembril

Hiiu Leht 3. septembril
- Juhtkiri | Reformi põrumine
- Arvamus | Mida ütleb rahva tagasiside?
- Arvamus | Huviharidus mängib olulist rolli ääremaastumise pidurdamisel
- Tänavaküsitlus | Kuidas jäite suvega rahule?
- Uudis | ERR tahab Hiiumaa korrespondendi tagasi tuua
- Uudis | Kõpu tuletorni piletimüük peaaegu kahekordistus
- Uudis | Turismiteeninduse erialal alustas vaid kolm noort
- Uudis | Riik ja vald otsivad Suuremõisa lossile kasutust
- Uudis | Väärikate ülikool osutus populaarseks
- Uudis | Hiiumaa-Saaremaa liini hanke võitis Tuule Liinid OÜ
- Uudis | Soela viiakse taas teisele liinile
- Kultuur | Suur muusika leidis väikese koha
- Kultuur | Reigi kirikus näidati kino
- Sport | Hiiumaa 65. karikavõistlus tõi Leemetisse 140 orienteerujat
- Sport | Hiiumaa Spordiliit otsib uut peasekretäri
- Sport | Kuivonen võitis Eesti meistrivõistlustel hõbeda
- Persoon | Karjääripööre viis Reeni ja Mari-Liisi õpetajaks
- Kiri Tauksi saarelt | Mineviku ja tänapäeva ristumispunkt
- Reportaaž | Elu sadamas: Bronn läbi, saadan üldi
- Hobi | Hiiumaa ühe suve lugu 592 puidust detailiga
- Tere kool! | Esimene koolikell kõlas 66 lapsele | Koolijuhtide meenutused
- 25 aastat tagasi | Käinakad pidasid sõna
- August pildis