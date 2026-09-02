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DIGILEHT | Hiiu Leht 3. septembril

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Hiiu Leht 3. septembril
  • Juhtkiri | Reformi põrumine
  • Arvamus | Mida ütleb rahva tagasiside?
  • Arvamus | Huviharidus mängib olulist rolli ääremaastumise pidurdamisel
  • Tänavaküsitlus | Kuidas jäite suvega rahule?
  • Uudis | ERR tahab Hiiumaa korrespondendi tagasi tuua
  • Uudis | Kõpu tuletorni piletimüük peaaegu kahekordistus
  • Uudis | Turismiteeninduse erialal alustas vaid kolm noort
  • Uudis | Riik ja vald otsivad Suuremõisa lossile kasutust
  • Uudis | Väärikate ülikool osutus populaarseks
  • Uudis | Hiiumaa-Saaremaa liini hanke võitis Tuule Liinid OÜ
  • Uudis | Soela viiakse taas teisele liinile
  • Kultuur | Suur muusika leidis väikese koha
  • Kultuur | Reigi kirikus näidati kino
  • Sport | Hiiumaa 65. karikavõistlus tõi Leemetisse 140 orienteerujat
  • Sport | Hiiumaa Spordiliit otsib uut peasekretäri
  • Sport | Kuivonen võitis Eesti meistrivõistlustel hõbeda
  • Persoon | Karjääripööre viis Reeni ja Mari-Liisi õpetajaks
  • Kiri Tauksi saarelt | Mineviku ja tänapäeva ristumispunkt
  • Reportaaž | Elu sadamas: Bronn läbi, saadan üldi
  • Hobi | Hiiumaa ühe suve lugu 592 puidust detailiga
  • Tere kool! | Esimene koolikell kõlas 66 lapsele | Koolijuhtide meenutused
  • 25 aastat tagasi | Käinakad pidasid sõna
  • August pildis

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