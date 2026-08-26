DIGILEHT | Hiiu Leht 27. augustil

Hiiu Leht 27. augustil
- Juhtkiri | Jälad rohkem maha!
- Arvamus | Investeeringuotsused pole uljas vettehüpe
- Arvamus | Hiiumaa vald investeerib end lõhki ja võib sattuda koomasse
- Arvamus | Kus on Soela väina tamm ehk miks president Meri ideest pole asja saanud?
- Tänavaküsitlus | Kas kooliaasta algus teie elu kuidagi mõjutab?
- Uudis | Suurõppus Orkaan toob kaitseliitlased Hiiumaale
- Uudis | Torm tõi Hiiumaa päästjatele 36 väljakutset
- Uudis | Põllupäeva hitid: hernebassein ja käsitsi kartulivõtt
- Piltuudis | Hirved käisid suplemas
- Piltuudis | Saunakarika võitis Suitsusaun
- Politsei | Praamijärjekorras läks sõneluseks ja istuti võõrasse autosse
- Kultuur | Raamatud, mis panevad ajalukku sisse vaatama
- Kultuur | Nutikad raamatukapid vahetasid välja vanad puukastid
- Sport | Orienteerujad võitsid meistrivõistlustelt kolm medalit
- Sport | Noored korvpallurid saavad võimaluse II liigas
- Sport | Rebel ja Kais kordasid MK-sarjas oma parimat tulemust
- Persoon | Ilse Jõelehe 100 aastat elu Heigi külas
- Köik Jütud | Debora Saarnak käib paljudes Eestimaa kodudes
- Tehnika | Päike ja tuul pisendavad elektriarveid
- 25 aastat tagasi | Kaks inimest Hiiumaal teenisid esmakordselt üle miljoni krooni
- Kuhu minna | Teekond sisemise vaikuseni