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DIGILEHT | Hiiu Leht 27. augustil

1. septembril on teadmistepäev. Heisakem lipud!
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Hiiu Leht 27. augustil
  • Juhtkiri | Jälad rohkem maha!
  • Arvamus | Investeeringuotsused pole uljas vettehüpe
  • Arvamus | Hiiumaa vald investeerib end lõhki ja võib sattuda koomasse
  • Arvamus | Kus on Soela väina tamm ehk miks president Meri ideest pole asja saanud?
  • Tänavaküsitlus | Kas kooliaasta algus teie elu kuidagi mõjutab?
  • Uudis | Suurõppus Orkaan toob kaitseliitlased Hiiumaale
  • Uudis | Torm tõi Hiiumaa päästjatele 36 väljakutset
  • Uudis | Põllupäeva hitid: hernebassein ja käsitsi kartulivõtt
  • Piltuudis | Hirved käisid suplemas
  • Piltuudis | Saunakarika võitis Suitsusaun
  • Politsei | Praamijärjekorras läks sõneluseks ja istuti võõrasse autosse
  • Kultuur | Raamatud, mis panevad ajalukku sisse vaatama
  • Kultuur | Nutikad raamatukapid vahetasid välja vanad puukastid
  • Sport | Orienteerujad võitsid meistrivõistlustelt kolm medalit
  • Sport | Noored korvpallurid saavad võimaluse II liigas
  • Sport | Rebel ja Kais kordasid MK-sarjas oma parimat tulemust
  • Persoon | Ilse Jõelehe 100 aastat elu Heigi külas
  • Köik Jütud | Debora Saarnak käib paljudes Eestimaa kodudes
  • Tehnika | Päike ja tuul pisendavad elektriarveid
  • 25 aastat tagasi | Kaks inimest Hiiumaal teenisid esmakordselt üle miljoni krooni
  • Kuhu minna | Teekond sisemise vaikuseni

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