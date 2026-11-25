Seltskond ühe kooli ühe klassi piigasid on korraldanud ära oma lapsevanemad (keskusest kaugemal elades tuleb mõelda läbi transport, sest muidu keset paksu pimedat koju ei saa). Neil on välja otsitud kostüümid. Ettevalmistatud korralik programm, sest mardi- ja kadripäeva kommetest räägitakse neile ka koolis söögi alla ja söögi peale. Et mart toob õnne ja küllust nii öelda meestetööde valdkonnas ja kadri niinimetatud naistetööde poolele.